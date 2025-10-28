ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Что нового в АУСН с 2026 года, когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность, что делать с УКЭП при смене директора: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 20 сентября по 26 октября 2025 года.

  1. Как учитывать доходы на УСН при оплате через платежный сервис. Мини-курс.

  2. Как облагается матпомощь работникам от работодателя.

  3. Как проверить пенсионные накопления через портал «Госуслуги». Мини-курс.

  4. Что изменится в АУСН с 2026 года.

  5. Работодатель меняет условия трудового договора: основания, сроки уведомления работника и нюансы. Мини-курс.

  6. Когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность: судебная практика.

  7. Самозапрет на кредиты: как снять на «Госуслугах» и в МФЦ. Мини-курс.

  8. Руководитель организации умер: действуют ли выданные им доверенности сотрудникам.

  9. Смена генерального директора: что делать с УКЭП. Мини-курс.

  10. Как считать НДС и страховые взносы в общепите после повышения лимита доходов с 1 октября 2025 года.

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписки Клерк.Премиум и Клерк.Плюс.

