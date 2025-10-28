Что нового в АУСН с 2026 года, когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность, что делать с УКЭП при смене директора: экспертные разборы за неделю
Как учитывать доходы на УСН при оплате через платежный сервис. Мини-курс.
Как проверить пенсионные накопления через портал «Госуслуги». Мини-курс.
Работодатель меняет условия трудового договора: основания, сроки уведомления работника и нюансы. Мини-курс.
Когда бухгалтеру грозит уголовная ответственность: судебная практика.
Самозапрет на кредиты: как снять на «Госуслугах» и в МФЦ. Мини-курс.
Руководитель организации умер: действуют ли выданные им доверенности сотрудникам.
Как считать НДС и страховые взносы в общепите после повышения лимита доходов с 1 октября 2025 года.
