❗ Работодатели на АУСН не освобождены от обязанностей налогового агента по НДФЛ

На АУСН нужно платить НДФЛ с выплат физлицам и отчитываться по нему. Страховые взносы платить не нужно, кроме взносов на травматизм.

Налоговая служба разъяснила, как на АУСН платить НДФЛ с выплат физлицам и какие еще есть обязанности у таких работодателей.

«При применении спецрежима автоУСН налогоплательщики-работодатели при выплате доходов сотрудникам не освобождаются от исполнения обязанностей налогового агента (ч. 3 ст. 2 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). При исчислении НДФЛ применяется ставка 13% (ч. 5 ст. 17 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ)», — отметили налоговики.

По каждому физлицу, которому выплатили доход, в налоговую отчитывается уполномоченный банк, если налоговый агент соблюдает порядок, установленный ч. 6 ст. 17 закона № 17-ФЗ.

Если выплаты были без соблюдения установленного порядка, работодатель сам отправляет сведения через личный кабинет налогоплательщика.

Сведения по выплатам отправляют:

за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца – до 25-го числа текущего месяца;

за период с 1 по 22 января – до 25 января;

за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня календарного года.

Срок уплаты НДФЛ – не позднее 28 числа каждого месяца.

Налогоплательщики на АУСН освобождены от уплаты страховых взносов за работников, кроме взносов на травматизм.

Фиксированный годовой размер взносов на травматизм составляет 2 750,04 руб. Сумма ежегодно индексируется.

