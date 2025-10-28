В декабре 2025 Мосбиржа откроет счета «Ин» для зарубежных инвесторов

Чтобы привлечь в Россию 1 трлн рублей к 2030 году, на Московской бирже появятся специальный счет для иностранных инвесторов.

8 декабря 2025 года на Московской бирже запустят специальные счета типа «Ин» для иностранных инвестиций. По активам, которые будут на них лежать, инвесторы смогут свободно выводить средства на границу.

На первом этапе иностранцам будут доступны сделки на фондовом и валютным рынках, на рынке депозитов с центральным контрагентом. На втором этапе инвесторы получат доступ к срочному рынку. Об этом пишет РБК.

Помимо клиентских счетов и доверительного управления, иностранные компании смогут открыть собственные счета. Они будут доступны тем, у кого открыт прямой счет в Национальном расчетном депозитарии (НРД).

Власти ожидают к 2030 году от иностранных инвесторов привлечь в экономику РФ 1 трлн рублей.