С 1 января 2026 могут запустить систему оценки локализации медизделий

Минпромторг предлагает запустить балльную систему оценки локализации для 94 позиций медицинских изделий и технических средств реабилитации.

С 1 января 2026 года могут ввести балльную систему оценки уровня локализации производства медицинских изделий и технических средств реабилитации (ТСР). Соответствующий проект постановления кабмина, разработанный Минпромторгом, опубликован на портале проектов НПА.

«Нововведения предполагают перевод критериев определения уровня локализации производства 94 позиций медицинских изделий и технических средств реабилитации на балльную систему оценки. Баллы будут выставляться в зависимости от технологических стадий производства и видов используемого сырья», — отметил Минпромторг.

Изменения вносят в рамках выполнения поручения Правительства и направлены на углубление локализации производства в России.

В перечень включили стоматологические инструменты, материалы, имплантаты для остеосинтеза, слуховые аппараты, операционные столы и т. д.