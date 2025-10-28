Как подать ЕНП-уведомление по НДФЛ после переезда компании

Выплаты до смены юридического адреса относятся к старой ИФНС, а с момента регистрации изменений — к новой.

В чате ФНС спросили, как оформить уведомление по НДФЛ, если 20 октября 2025 года изменился юридический адрес организации, а 15 октября выплачивался аванс сотрудникам.

Указывать ли в уведомлении ОКТМО и КПП старой ИФНС либо писать новые данные, спросил налогоплательщик.

В уведомлении по НДФЛ за период с 15 октября 2025 года, когда выплачивался аванс, нужно указать ОКТМО и КПП старой налоговой инспекции, так как все выплаты до смены юридического адреса относятся к старому ОКТМО, а с момента регистрации изменений — к новому, ответили налоговики.

Научим работать с ЭДО и составлять отчетность на любых налоговых режимах на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите учет с нуля, сможете без ошибок рассчитывать зарплату и налоги, управлять финансами и использовать нейросети в работе.

Цена со скидкой 70%: 10 900 рублей вместо 36 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт 1 ноября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.