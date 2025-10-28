Единственное жилье в ипотеке хотят освободить от налога с 1 января 2026 года

Чтобы снизить нагрузку на семьи, у которых есть ипотека на единственное жилье, депутаты хотят освободить их от уплаты налога на имущество физических лиц на этот объект.

28 октября 2025 года депутаты партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который освободит от налога на имущество физлиц единственное жилье в ипотеке.

Если информация об ипотеке на жилье внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), такой объект не будет облагаться налогом в течение всего срока выплаты кредита. Важно, что данные правила хотят распространить только на тех, у кого в ипотеке единственное жилье во всей семье. Также важно, чтобы оно не использовалось в предпринимательской деятельности.

«Жилье — это первейшая потребность человека, особенно для семей с детьми. Приобретая его в ипотеку, граждане передают его в залог банкам», — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сейчас налог на жилье составляет от 0,1% до 0,3% кадастровой стоимости. Например, при стоимости квартиры в 1 млн рублей нужно уплатить 30 тыс., а это большая нагрузка для тех, кто еще и выплачивает ипотеку, проценты по которой могут быть выше 25% годовых.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.