ФНС: следить за начислением НПД самозанятый должен самостоятельно
Налог на профессиональный доход рассчитывают каждый месяц исходя из полученного самозанятыми дохода по каждой проведенной операции. Он рассчитывается автоматически в мобильном приложении «Мой налог», напомнило региональное УФНС
Других обязательных платежей у самозанятых нет.
Сведения о начислении налога появляются в ЛК самозанятого до 12-го числа каждого месяца. Заплатить налог нужно не позднее 28 числа каждого месяца. Это можно сделать прямо в приложении «Мой налог».
Также можно распечатать квитанцию или оплатить онлайн в приложении банка.
Можно настроить автоматическое списание налога — через банк, приложение «Мой налог» или в ЛК налогоплательщика.
Следить за начислением налога самозанятый должен самостоятельно, предупреждают налоговики. Если не заплатили в срок – к сумме налога начислят пени: 1/300 ключевой ставки от долга за каждый день просрочки.
