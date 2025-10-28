ФНС: следить за начислением НПД самозанятый должен самостоятельно

Самозанятые платят только один налог, но следить за сроками они должны сами.

Налог на профессиональный доход рассчитывают каждый месяц исходя из полученного самозанятыми дохода по каждой проведенной операции. Он рассчитывается автоматически в мобильном приложении «Мой налог», напомнило региональное УФНС

Других обязательных платежей у самозанятых нет.

Сведения о начислении налога появляются в ЛК самозанятого до 12-го числа каждого месяца. Заплатить налог нужно не позднее 28 числа каждого месяца. Это можно сделать прямо в приложении «Мой налог».

Также можно распечатать квитанцию или оплатить онлайн в приложении банка.

Можно настроить автоматическое списание налога — через банк, приложение «Мой налог» или в ЛК налогоплательщика.

Следить за начислением налога самозанятый должен самостоятельно, предупреждают налоговики. Если не заплатили в срок – к сумме налога начислят пени: 1/300 ключевой ставки от долга за каждый день просрочки.