👍 АУСН можно применять при розничной торговле

Для перехода на АвтоУСН нужно соответствовать условиям спецрежима на дату перехода.

Налоговики ответили, может ли ИП без работников в сфере розничной торговли применять автоупрощенку.

«Отсутствие сотрудников и розничная торговля не являются ограничением для перехода на автоУСН», — указали представители ФНС.

При этом налогоплательщики, изъявившие желание перейти на применение АУСН с первого числа следующего месяца или с 1 января года, должны на дату перехода на АвтоУСН соответствовать требованиям ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.