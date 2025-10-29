ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
🐈🦮 Содержать кошек дешевле, чем собак

Россияне тратят на кошек 3-5 тыс. рублей, а на собак – от 5 тысяч.

На содержание кошек россияне ежемесячно тратят в среднем меньше, чем на собак. Чаще всего на кошек уходит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а на собак – более 5 тыс. в месяц.

Такие результаты показал опрос, проведенный банком «Русский Стандарт».

Кошек россияне заводят чаще: 56% опрошенных держат дома кошку. И кошка, и собака есть у 17% респондентов, а только собака – у 14%.

39% владельцев кошек тратят в месяц на питомца от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. 46% владельцев собак расходуют в среднем более 5 тыс. рублей в месяц.

Больше всего уходит на питание для животных, отметили 70% респондентов. На втором месте оказались траты на здоровье питомцев (25%), на третьем – предметы гигиены и ухода (5%). 56% участников опроса покупают товары для питомцев онлайн.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. клиентов банка. 

А у вас сколько денег уходит в месяц на домашних питомцев? Делитесь ниже в комментариях.

  • Татьяна
    Главный бухгалтер
    у меня кот и собака. Если кота не покормить - наступит апоколипсис (так что кот ест в любое удобное для него время, только то, что он желает и все его хотелки исполняются немедленно). А мы, так..... в конце😀

  • Ирина

    У меня до недавнего времени тоже были кот и пёс. На прошлой неделе появилась ещё и кошка.

    a4a087f72171bb64392c2e14695d35c4.jpg

    Теперь на кошек тратим больше, чем на пёса. А траты на здоровье животных в последнее время возросли, в ветклиниках цены стали драконовские.

