🐈🦮 Содержать кошек дешевле, чем собак

Россияне тратят на кошек 3-5 тыс. рублей, а на собак – от 5 тысяч.

На содержание кошек россияне ежемесячно тратят в среднем меньше, чем на собак. Чаще всего на кошек уходит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а на собак – более 5 тыс. в месяц.

Такие результаты показал опрос, проведенный банком «Русский Стандарт».

Кошек россияне заводят чаще: 56% опрошенных держат дома кошку. И кошка, и собака есть у 17% респондентов, а только собака – у 14%.

39% владельцев кошек тратят в месяц на питомца от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. 46% владельцев собак расходуют в среднем более 5 тыс. рублей в месяц.

Больше всего уходит на питание для животных, отметили 70% респондентов. На втором месте оказались траты на здоровье питомцев (25%), на третьем – предметы гигиены и ухода (5%). 56% участников опроса покупают товары для питомцев онлайн.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. клиентов банка.

А у вас сколько денег уходит в месяц на домашних питомцев? Делитесь ниже в комментариях.