🐈🦮 Содержать кошек дешевле, чем собак
На содержание кошек россияне ежемесячно тратят в среднем меньше, чем на собак. Чаще всего на кошек уходит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а на собак – более 5 тыс. в месяц.
Такие результаты показал опрос, проведенный банком «Русский Стандарт».
Кошек россияне заводят чаще: 56% опрошенных держат дома кошку. И кошка, и собака есть у 17% респондентов, а только собака – у 14%.
39% владельцев кошек тратят в месяц на питомца от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. 46% владельцев собак расходуют в среднем более 5 тыс. рублей в месяц.
Больше всего уходит на питание для животных, отметили 70% респондентов. На втором месте оказались траты на здоровье питомцев (25%), на третьем – предметы гигиены и ухода (5%). 56% участников опроса покупают товары для питомцев онлайн.
В опросе приняли участие более 1,5 тыс. клиентов банка.
А у вас сколько денег уходит в месяц на домашних питомцев? Делитесь ниже в комментариях.
Комментарии3
у меня кот и собака. Если кота не покормить - наступит апоколипсис (так что кот ест в любое удобное для него время, только то, что он желает и все его хотелки исполняются немедленно). А мы, так..... в конце😀
У меня до недавнего времени тоже были кот и пёс. На прошлой неделе появилась ещё и кошка.
Теперь на кошек тратим больше, чем на пёса. А траты на здоровье животных в последнее время возросли, в ветклиниках цены стали драконовские.