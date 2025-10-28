Будет новый бланк для перехода на УСН и отказа от упрощенки
ФНС разместила проект нового единого уведомления по УСН (КНД 1154004).
Этот бланк заменит собой пять ныне действующих форм.
Отменяются такие формы:
26.2-1 – уведомление о переходе на УСН;
26.2-2 – сообщение об утрате права на УСН;
26.2-3 – уведомление об отказе от УСН;
26.2-6 – уведомление об изменении объекта по УСН;
26.2-8 – уведомление о прекращении деятельности по УСН.
В новой единой форме будет 5 разделов:
раздел 1 – «Переход на применение УСН»;
раздел 2 – «Изменение объекта налогообложения УСН»;
раздел 3 – «Отказ от применения УСН»;
раздел 4 – «Прекращение деятельности, в отношении которой применялась УСН»;
раздел 5 – «Утрата права на применение УСН».
Новый бланк будет применяться с 1 июля 2026 года.
