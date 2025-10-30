😱 Просто ужас! Скидки до 75% на курсы повышения квалификации «Клерка»

В кошмарах бухгалтера Excel оживает и не слушается простых команд, таблицы плывут, документы постоянно теряются... Чтобы ужасы не становились реальностью, надо быть уверенным в своих знаниях. Только они помогут справиться со стрессом и даже в самых страшных обстоятельствах сохранять спокойствие. Скорее выбирайте профкурсы со скидками до 75%. Старт 1 ноября!

Бухгалтеры не боятся монстров — их пугают другие слова: «не сходится», «проверка ФНС», «ошибка в КБК». Впереди — налоговая реформа-2026, где даже невозмутимые специалисты вздрагивают от фраз «НДС на УСН» и «новые лимиты». Все меняется, и теперь знания — ваш главный оберег от хаоса. Пока одни пугаются, другие действуют!

Успейте записаться на курсы со скидкой до 75%, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне, любом отчете и любой реформе. Ведь настоящего профессионала не пугают ни новые ставки, ни срочные дедлайны.

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы научитесь собирать и анализировать данные о финансовых потоках, делать финансовые прогнозы и выводы. Сможете визуализировать информацию в виде понятных отчетов и графиков. Получите пошаговый алгоритм работы с нейросетями – от простых задач к сложным – для финансового анализа и обработки больших данных.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 67%: 14 900 рублей вместо 44 900 рублей.

Старт 1 ноября.

Вы узнаете, как вести кадровый и воинский учет, нанимать и увольнять работников, устанавливать графики отпусков, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, заполнять отчетность. В обновленной программе теперь есть уроки по учету мигрантов и порядку получения согласия на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт 1 ноября.

Вы научитесь работать с аналитикой и отчетностью, узнаете, как решать проблемы бизнеса с помощью продуктов 1С, автоматизировать учет, сопровождать проекты в 1С, создавать системные решения и обучать других с ними работать.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 68%: 18 900 рублей вместо 59 900 рублей.

Старт 1 ноября.

