😎 В ЛНР можно анонимно заявить о налоговых и трудовых правонарушениях

Новости ФНС

УФНС по Луганской Народной республике разработало в 2025 году специальный сервис ТрудБезТени_ЛНР.

В Луганский Народной Республике запустили сервис ТрудБезТени_ЛНР, сообщает местное УФНС.

Через сервис люди смогут анонимно заявить о нарушениях прав наемных работников, о налоговых и трудовых правонарушениях.

«При поступлении сообщения через сервис, сотрудники налоговых органов имеют возможность оперативно отреагировать на сообщения и незамедлительно принять меры по восстановлению прав и законных интересов граждан», — пишет УФНС.

Сервис разработали в рамках работы межведомственного Штаба по повышению налоговых доходов и противодействию нелегальной занятости.

Отправить сообщение о налоговых и трудовых нарушениях предлагается по ссылке в Яндекс Форме.

Налоговики ждут от жителей региона помощи в борьбе с нелегальной занятостью, говорится в сообщении налоговой.

