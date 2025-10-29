😎 В ЛНР можно анонимно заявить о налоговых и трудовых правонарушениях
В Луганский Народной Республике запустили сервис ТрудБезТени_ЛНР, сообщает местное УФНС.
Через сервис люди смогут анонимно заявить о нарушениях прав наемных работников, о налоговых и трудовых правонарушениях.
«При поступлении сообщения через сервис, сотрудники налоговых органов имеют возможность оперативно отреагировать на сообщения и незамедлительно принять меры по восстановлению прав и законных интересов граждан», — пишет УФНС.
Сервис разработали в рамках работы межведомственного Штаба по повышению налоговых доходов и противодействию нелегальной занятости.
Отправить сообщение о налоговых и трудовых нарушениях предлагается по ссылке в Яндекс Форме.
Налоговики ждут от жителей региона помощи в борьбе с нелегальной занятостью, говорится в сообщении налоговой.
