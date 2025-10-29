ЦОК КПП ОСНО 11.09 Мобильная
ПСН

Минфин уточнил, как ИП на ПСН быть банковскими платежными агентами и торговать

С 2025 года предприниматели из сельской местности могут применять патентную систему налогообложения в отношении банковских услуг, а торговую деятельность вести на УСН или ОСНО.

Индивидуальные предприниматели, которые занимаются розничной торговлей в сельской местности и выдают жителям деньги с карт на кассе, могут применять патентную систему налогообложения (ПСН).

Такие банковские агенты с начала 2025 года получили право на ПСН в отношении услуг:

  • по принятию от физлиц наличных средств и внесению на их банковские счета;

  • выдаче им наличных с их банковских счетов.

Предпринимателю, который торгует в сельской местности и выполняет функции банковского платежного агента, не нужно переводить на применение патента и торговую деятельность. Об этом сказано в письме Минфина от 10.10.2025 № 03-11-09/98637.

Патент можно применять в отношении деятельности банковского платежного агента, а для торговой деятельности применять УСН или ОСНО, сказано на сайте ФНС.

Изменения смогут повысить доступность банковских услуг для жителей сельской местности, а также позволят предпринимателям получать дополнительный доход.

Автор

VK Tech
