Безвозмездно полученные деньги не облагаются НДФЛ. Но за нарушения оштрафуют
Налоговая по новым регионам напомнила, что деньги, безвозмездно полученные физлицами от физлиц, в том числе банковским переводом, не облагаются НДФЛ.
Какие переводы относят к безвозмездным:
подарки от близких родственников (и вообще любого человека — прим. ред.);
возврат долга;
алименты;
страховые выплаты;
компенсации за ущерб здоровью или утрату имущества и т. д.
«Вместе с тем денежные средства, поступившие на счет налогоплательщика-физического лица, например, в качестве оплаты проданного имущества или в качестве вознаграждения за оказанные услуги, признаются доходом такого физического лица, подлежащим обложению НДФЛ, — предупреждает налоговая.
Если не заплатили или просрочили налог, могут оштрафовать:
20% от суммы недоимки — при неумышленном нарушении;
40% — если нарушение умышленное.
Если человек получает доход регулярно, налоговики рекомендуют зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого для легализации деятельности.
