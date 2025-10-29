Безвозмездно полученные деньги не облагаются НДФЛ. Но за нарушения оштрафуют

Переводы между физлицами на карту не подлежат обложению НДФЛ.

Налоговая по новым регионам напомнила, что деньги, безвозмездно полученные физлицами от физлиц, в том числе банковским переводом, не облагаются НДФЛ.

Какие переводы относят к безвозмездным:

подарки от близких родственников (и вообще любого человека — прим. ред.);

возврат долга;

алименты;

страховые выплаты;

компенсации за ущерб здоровью или утрату имущества и т. д.

«Вместе с тем денежные средства, поступившие на счет налогоплательщика-физического лица, например, в качестве оплаты проданного имущества или в качестве вознаграждения за оказанные услуги, признаются доходом такого физического лица, подлежащим обложению НДФЛ, — предупреждает налоговая.

Если не заплатили или просрочили налог, могут оштрафовать:

20% от суммы недоимки — при неумышленном нарушении;

40% — если нарушение умышленное.

Если человек получает доход регулярно, налоговики рекомендуют зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого для легализации деятельности.