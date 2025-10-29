ФНС: в налоговом уведомлении за 2024 год могут появиться доходы, с которых не был удержан НДФЛ
Налоговое уведомление включает не только расчет по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам, но и налог на доходы физлиц (НДФЛ).
НДФЛ могут начислить, если:
налог не удержали или удержали не в полном объеме налоговые агенты (работодатели, другие организации или ИП, выплачивающие доход);
человек получил доход от вкладов в сумме, которая превышает необлагаемый минимум. За 2024 год это 210 тыс. рублей, и налог исчисляется только сверх этой суммы;
был выигрыш в лотерее или доход от азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе;
сумму НДФЛ инспекторы пересчитали в рамках прогрессивной шкалы налогообложения. Например, когда по итогам 2024 года общий доход от всех источников превысил 5 млн рублей.
Уплатить налоги можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, а также через отделения банков. Сделать это нужно до 1 декабря 2025 года. Важно, что за каждый день просрочки начислят пени.
Комментарии2
Не поняла: за какой год?