НДФЛ

ФНС: в налоговом уведомлении за 2024 год могут появиться доходы, с которых не был удержан НДФЛ

В налоговое уведомление войдет НДФЛ, если с доходов за 2024 год не удержали этот налог, был выигрыш в лотерее, нужно пересчитать сумму по прогрессивной шкале или процентный заработок со вкладов превысил необлагаемый лимит.

Налоговое уведомление включает не только расчет по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам, но и налог на доходы физлиц (НДФЛ).

НДФЛ могут начислить, если:

  • налог не удержали или удержали не в полном объеме налоговые агенты (работодатели, другие организации или ИП, выплачивающие доход);

  • человек получил доход от вкладов в сумме, которая превышает необлагаемый минимум. За 2024 год это 210 тыс. рублей, и налог исчисляется только сверх этой суммы;

  • был выигрыш в лотерее или доход от азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе;

  • сумму НДФЛ инспекторы пересчитали в рамках прогрессивной шкалы налогообложения. Например, когда по итогам 2024 года общий доход от всех источников превысил 5 млн рублей.

Уплатить налоги можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, а также через отделения банков. Сделать это нужно до 1 декабря 2025 года. Важно, что за каждый день просрочки начислят пени.

