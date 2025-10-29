Сервис ФНС «Как меня видит налоговая» организован по принципу социальной сети: можно добавлять в друзья и партнеры
Компании и ИП могут увидеть информацию о себе в личных кабинетах на сайте ФНС в разделе «Как меня видит налоговая». Там есть показатели финансово-хозяйственной деятельности и информация для партнеров.
На эти данные налоговики опираются при выборе бизнеса для проверок. Если есть нестыковки, организацию включат в план проверок.
«Используя информацию из данного раздела, налогоплательщик получит представление о том, на что обращает внимание налоговый орган, и сможет оценить себя по тем же правилам, по которым это делает налоговая служба», — сказано на сайте ФНС.
Также сервис «Как меня видит налоговая» можно использовать для обмена информацией с контрагентами. Это ускорит процесс проверки компаний. Сама система организована по принципу социальной сети: партнеры могут добавить друг друга «в друзья». Поиск компаний идет по названию, ИНН или ФИО индивидуального предпринимателя.
Если организация отклоняет запрос «в друзья», то другая фирма не получит доступ к ее показателям.
Данные обновляются каждый месяц. Если заметили некорректную информацию, можно связаться с администраторами сервиса для внесения изменений.
Кстати, у «Клерка» есть бесплатный сервис проверки контрагентов по 40+ источникам
Начать дискуссию