Налог на имущество физических лиц

Уточнили порядок получения льготы по налогу на имущество, если в собственности было несколько объектов одного вида

Льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется на каждый объект последовательно.

Налоговую службу спросили – в каком порядке предоставляются федеральные льготы по налогу на имущество физлиц, если в собственности в течение одного налогового периода последовательно, без пересечения периодов владения, побывало несколько объектов налогообложения.

Федеральные льготы предоставляются по одному объекту налогообложения каждого вида, напомнили налоговики.

Поэтому в случае наличия в собственности нескольких объектов одного вида (например, двух квартир) в течение одного налогового периода (без пересечения периодов владения такими объектами) федеральная льгота по налогу на имущество предоставляется на каждый такой объект последовательно.

