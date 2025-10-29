Уточнили порядок получения льготы по налогу на имущество, если в собственности было несколько объектов одного вида
Налоговую службу спросили – в каком порядке предоставляются федеральные льготы по налогу на имущество физлиц, если в собственности в течение одного налогового периода последовательно, без пересечения периодов владения, побывало несколько объектов налогообложения.
Федеральные льготы предоставляются по одному объекту налогообложения каждого вида, напомнили налоговики.
Поэтому в случае наличия в собственности нескольких объектов одного вида (например, двух квартир) в течение одного налогового периода (без пересечения периодов владения такими объектами) федеральная льгота по налогу на имущество предоставляется на каждый такой объект последовательно.
