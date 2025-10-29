ФАС потребовала устранить больше 10,5 тысяч нарушений в закупках

Антимонопольная служба приняла больше 10 тысяч решений о включении бизнеса в реестр недобросовестных поставщиков.

За 9 месяцев 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала 10 667 предписаний об устранении нарушений в сфере закупок.

С начала года прошло 11 456 плановых и внеплановых проверок, под контролем оказалось 21 396 процедур определения поставщика. Нарушения нашли в 22% случаев (в 4 676 процедурах).

«По фактам нарушений служба возбудила 17 333 административных дела. По итогам их рассмотрения выдала 4 024 постановления о наложении штрафов на общую сумму более 84 млн рублей», — сказано на сайте ФАС.

Кроме того, служба приняла 38 174 жалобы, рассмотрела по существу 30 659, из которых обоснованным признали 12 229 или 40%.

Ведомство приняло 10 681 решение о включении бизнеса в реестр недобросовестных поставщиков. В 86% случаев основная причина — расторжение контракта.