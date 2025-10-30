ЦОК КПП ЗП 28.10 Мобильная
Общество

Депутаты хотят на 20% увеличить минимальный размер компенсации на детей

Минимальные размеры компенсации на получение дошкольного образования не пересматривали с 2016 года.

29 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому для родителей увеличат минимальные размеры компенсаций. Этот показатель не менялся с 2016 года.

Компенсацию предоставляют родителям или законным представителям в рамках материальный поддержки воспитания и обучения детей, которые хотят в образовательные организации для получения дошкольного образования.

Авторы проекта предлагают увеличить минимальный размер компенсации:

  • с 20% до 40% — для первого ребенка;

  • с 50% до 70% — для второго ребенка;

  • с 70% до 90% — для третьего и последующих детей.

Изменения позволят обеспечить «более справедливое распределение финансовой нагрузки между семьей и государством и будет способствовать выравниванию доступности дошкольного образования для различных социально-экономических групп населения».

Если законопроект примут, он вступит в силу с даты официального опубликования.

