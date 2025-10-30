ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Налог на имущество физических лиц

Льготы для участников СВО по налогу на имущество распространяются на налоговые периоды с 2022 года

Налоговая служба уточнила порядок применения налоговых льгот для участников СВО и членов их семей.

Участники СВО и члены их семей имеют право на льготу по налогу на имущество физических лиц.

Для получения льготы понадобится подтверждающий документ — справка от органов, уполномоченных подтверждать статус участника СВО и члена его семьи. Это может быть справка из военкомата, кадрового подразделения, пояснила налоговая служба.

Льготы федерального уровня для участников СВО и членов их семей распространяются на налоговые периоды с 2022 года.

Периодом участия в СВО для льготы по налогу на имущество считается налоговый период (год), в течение которого человек участвовал в СВО, независимо от срока фактического участия в течение налогового периода.

