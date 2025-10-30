Как распознать мошенников с фейковыми аккаунтами директоров компаний: советы от Сбера

С октября 2025 года в 10 раз выросло число попыток мошенничества в мессенджерах с помощью аккаунтов известных личностей. Злоумышленники подделывают страницы политиков, генеральных директоров, топ-менеджеров компаний и других знаменитостей.

Схема простая: фейковый босс пытается получить от жертвы конфиденциальные данные или доступ к банковским приложениям, Госуслугам, а также перевести средства на «безопасный счет». В сообщении запугивают проверками и расследованиями, а чтобы доказать свою личность, мошенники могут прислать поддельные документы.

Если раньше таким образом злоумышленники обманывали сотрудников финансовых отделов и бухгалтеров, то сейчас сообщения рассылают широкой аудитории.

«Методы мошенничества постоянно совершенствуются, и сейчас злоумышленники все чаще прибегают к помощи искусственного интеллекта. Они способны создавать реалистичные голосовые и визуальные подделки, так называемые дипфейки, имитируя внешность и манеру речи реальных людей», — сказано на сайте Сбера.

Также специалисты банка рассказали, что поддельные аккаунты можно распознать, если обратить внимание на дату создания и сроки последнего обновления имени пользователя. Кроме того, о подозрительных пользователях стоит сразу сообщить в службу поддержки мессенджера, чтобы пресечь активность мошенников.