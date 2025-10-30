Для частных охранных фирм хотят сделать переходный период перед работой по новым требованиям

Охранники смогут в течение года не менять личные карточки, которые они получили в федеральном органе исполнительной власти.

29 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который изменит правила работы в частной охранной деятельности. Теперь для физических лиц-учредителей частной охранной организации такой вид деятельности должен быть основным.

Сейчас ст. 2 Федерального закона от 30.11.2024 № 427-ФЗ предусматривает, что основной вид деятельности — это тот, доходы от которого составляют не меньше 70% всех доходов физлица, полученных в течение налогового периода. При этом есть исключения: пенсии, страховые и социальные выплаты, проценты по договорам банковского вклада и другие доходы, которые не учитываются в налоговой базе по ст. 251 НК.

Согласно изменениям, при расчете доходов для определения основного вида деятельности будут учитывать те, которые перечислены в ст. 251 НК.

«Слова "доходов, не учитываемых при определении налоговой базы, согласно статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации" законопроектом из ст. 2 Федерального закона предлагается исключить», — сказано в пояснительной записке.

Нововведения затронули и личные карточки охранников. Работники частных охранных организаций должны получить личную карточку в этой компании не позднее одного года с момента вступления в силу закона. Документы, которые были получены в федеральном органе исполнительной власти до вступления закона в силу, будут действовать в течение года.

Организации, которые ведут обучение по программам подготовки охранников, должны получить заключение о соответствии требованиям учебно-материальной базы. Это нужно сделать также не позднее одного года со дня вступления в силу закона.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.