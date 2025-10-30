ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
Ипотека

Если ключевая ставка в 2026 году опустится до 16-15%, цены на готовое жилье в больших городах вырастут

При снижении ключевой ставки ЦБ вырастет спрос на жилье, и цены могут подняться на 20%.

Цены на вторичное жилье в крупных городах-миллионниках России могут вырасти при снижении в 2026 году ключевой ставки, считает представитель компании «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

«При условии, что ключевая ставка в 2026 году будет снижена до 16-15%, спрос на вторичном рынке заметно активизируется, что приведет к росту цен более чем на 18-20% в год», —заявила Чегодаева.

Эксперт уточнила, что на цены влияют и другие факторы. Во-первых, удорожание новостроек на фоне сокращения объемов реализации и замедления выхода новых проектов. Это приводит к росту цен и быстрому вымыванию доступных вариантов.

Из-за этого часть спроса перетечет на вторичный рынок. В городах, где отмечена разница между первичкой и вторичкой в районе 25-30% в пользу новостроек, спрос перейдет на вторичный рынок даже при высоких ипотечных ставках.

Второй фактор – это дефицит доступных предложений на вторичном рынке от инвесторов, что при росте спроса тоже приведет к повышению цен. 

Автор

Юлия Вячеславовна Безрутченко
Бюджетирование

Бюджетирование как инструмент управления: как внедрить его с минимальными затратами

Узнаете эту ситуацию? Деньги вроде бы были, но к концу месяца непонятно, куда они ушли. Прибыль по отчету есть, а на счетах — пусто. Новые инвестиции принимаются «по наитию», а итоги года становятся сюрпризом. Это классические признаки отсутствия финансового планирования, или, проще говоря, бюджетирования.

