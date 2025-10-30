📄 С 1 января 2026 года — новая форма годового отчета о деятельности иностранной организации

Новая форма применяется начиная с отчета за 2025 год.

ФНС утвердила новую форму и электронный формат годового отчета о деятельности иностранной компании в России.

Приказ ведомства от 04.09.2025 № ЕД-7-3/767@ опубликован на госпортале правовой информации 29 октября 2025 года.

Этот отчет подают иностранные организации, ведущие деятельность в России через постоянное представительство в соответствии с п. 8 ст. 307 НК.

С отчета за 2025 год новая форма отчета заменит действующую (КНД 1113020), утвержденную приказом МНС от 16.01.2004 № БГ-3-23/19.

Налоговая пояснила, что уточненная форма отчета содержит некоторые показатели, которые инофирмы и раньше указывали в форме декларации по налогу на прибыль иностранной организации (КНД 1151038), утвержденной приказом МНС от 05.01.2004 № БГ-3-23/1. Но эта декларация будет упразднена с 1 января 2026 года.