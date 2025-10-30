⌛ 5 ноября налоговым агентам нужно успеть исполнить сразу две обязанности по НДФЛ
Компании и ИП обязаны представлять уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей и страховых взносов. Это нужно делать при возникновении обязанности уплатить налоги, у которых срок платежа наступает раньше сдачи декларации.
«Налоговые агенты представляют уведомление по налогу на доходы физических лиц два раза в месяц», — напоминают на сайте ФНС.
Уведомления по НДФЛ, который исчислили и удержали с 23 числа по последнее число месяца, нужно подать не позднее 3 числа следующего месяца.
Из-за праздников за отчетный период 23-31 октября подать уведомления нужно не позднее 5 ноября. А срок уплаты НДФЛ — тоже не позже 5 ноября 2025 года.
в ноябре нужно учесть переносы из-за праздников, так что для уведомлений за 1–22 ноября дедлайн сдвинется на 26-е) А для ИП на УСН с доходом >60 млн руб. в 2025-м добавится обязанность по "спецставкам" НДС (5–7%)????
налоговый дедлайн-марафон)