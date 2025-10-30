ЦОК КПП ОБЩ 28.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Налоговый контроль и налоговое консультирование →
НДФЛ

⌛ 5 ноября налоговым агентам нужно успеть исполнить сразу две обязанности по НДФЛ

За отчетный период 23-31 октября 2025 года работодатели должны представить уведомление ан ЕНП по НДФЛ не позже 5 ноября.

Компании и ИП обязаны представлять уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей и страховых взносов. Это нужно делать при возникновении обязанности уплатить налоги, у которых срок платежа наступает раньше сдачи декларации.

«Налоговые агенты представляют уведомление по налогу на доходы физических лиц два раза в месяц», — напоминают на сайте ФНС.

Уведомления по НДФЛ, который исчислили и удержали с 23 числа по последнее число месяца, нужно подать не позднее 3 числа следующего месяца.

Из-за праздников за отчетный период 23-31 октября подать уведомления нужно не позднее 5 ноября. А срок уплаты НДФЛ — тоже не позже 5 ноября 2025 года.

⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете

Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026! Но плохие новости, коллеги: мест офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию и будем с вами в прямом эфире!

Если вы еще не купили билет на Бух.Совет 2026, вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!

Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом по ссылке.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Обязательна ли маркировка основных средств в 2025: Требования законодательства

В 2025 году бизнес все чаще задается вопросом: будет ли обязательной маркировка основных средств? Мы разобрались, что говорят законы, где действительно появилось обязательство, а где речь идет лишь о внутреннем учете.

Обязательна ли маркировка основных средств в 2025: Требования законодательства

Комментарии

2
Главная Тарифы