⌛ 5 ноября налоговым агентам нужно успеть исполнить сразу две обязанности по НДФЛ

За отчетный период 23-31 октября 2025 года работодатели должны представить уведомление ан ЕНП по НДФЛ не позже 5 ноября.

Компании и ИП обязаны представлять уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей и страховых взносов. Это нужно делать при возникновении обязанности уплатить налоги, у которых срок платежа наступает раньше сдачи декларации.

«Налоговые агенты представляют уведомление по налогу на доходы физических лиц два раза в месяц», — напоминают на сайте ФНС.

Уведомления по НДФЛ, который исчислили и удержали с 23 числа по последнее число месяца, нужно подать не позднее 3 числа следующего месяца.

Из-за праздников за отчетный период 23-31 октября подать уведомления нужно не позднее 5 ноября. А срок уплаты НДФЛ — тоже не позже 5 ноября 2025 года.