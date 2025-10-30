Минтруд пояснил, можно ли вместо обеденного перерыва раньше уходить с работы

Полностью отказаться от перерыва нельзя, но сократить его можно.

Минтруд рассказал, можно ли уходить с работы раньше, если не использовали все время обеденного перерыва.

В течение рабочего дня сотруднику дается перерыв для отдыха и питания. Его длительность может быть от 30 минут до 2 часов. В рабочее время перерыв не включается.

Точное время перерыва и его продолжительность устанавливаются правилами внутреннего распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

«Можно сократить перерыв до 30 минут и уходить с работы пораньше. Для этого нужно подписать письменное соглашение к трудовому договору», — пояснил Минтруд.

При этом ведомство отметило такие особенности:

нельзя полностью отказаться от перерыва — если рабочий день (смена) длится дольше 4 часов;

если рабочий день 4 часа или меньше – предоставление или отсутствие перерыва определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

