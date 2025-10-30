📝 Документы для открытия бизнеса и не только можно подписать в мобильном приложении ФНС

Открыть бизнес, изменить ОКВЭД, информацию об адресе или начать реорганизацию компании можно с помощью заявлений, которые подписаны в мобильном приложении «Моя подпись».

На 2025 год сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» целиком интегрирован с мобильным приложением «Моя подпись». Это значит, что при открытии предприятия можно в телефоне подписать не только документы по госрегистрации, но и другие виды заявлений.

Например, когда нужно внести изменения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в части кодов ОКВЭД, внести информацию об адресе или обновить редакцию устава компании. Также в приложении можно подписать заявление о ликвидации или начале реорганизации. Об этом сказано на сайте ФНС.

Чтобы подписать необходимые документы, нужно:

Подготовить оригиналы в сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Установить приложение «Моя подпись». В приложении «Моя подпись» выпустить УКЭП, но для этого нужна зарегистрированная биометрия.

Скачать мобильное приложение «Моя подпись» можно в App Store, Google Play и RuStore.