📝 Документы для открытия бизнеса и не только можно подписать в мобильном приложении ФНС
На 2025 год сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» целиком интегрирован с мобильным приложением «Моя подпись». Это значит, что при открытии предприятия можно в телефоне подписать не только документы по госрегистрации, но и другие виды заявлений.
Например, когда нужно внести изменения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в части кодов ОКВЭД, внести информацию об адресе или обновить редакцию устава компании. Также в приложении можно подписать заявление о ликвидации или начале реорганизации. Об этом сказано на сайте ФНС.
Чтобы подписать необходимые документы, нужно:
Подготовить оригиналы в сервисе «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».
Установить приложение «Моя подпись».
В приложении «Моя подпись» выпустить УКЭП, но для этого нужна зарегистрированная биометрия.
Скачать мобильное приложение «Моя подпись» можно в App Store, Google Play и RuStore.
