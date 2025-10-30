📈 Названы сферы 2025, в которых больше всего выросли зарплатные предложения

Больше всего выросли предлагаемые зарплаты в маркетинге и СМИ, сфере услуг, IT и финансах.

Назвали отрасли, в которых больше всего выросли зарплаты за период с января по сентябрь 2025 года.

Наибольшее увеличение зарплатных предложений отметили в отрасли маркетинга, рекламы и СМИ, в сфере услуг, в IT и финансах. Такие результаты показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

«Наибольший рост (+20,4%) зарплатных предложений (среди всех вакансий, в которых указана зарплата) в январе-сентябре 2025 года зафиксирован в отрасли маркетинга, рекламы и СМИ. Также значительно (+18,8%) выросли средние зарплатные предложения в сфере услуг. Тройку сфер, лидирующих по приросту зарплатных предложений, замыкают IT и финансы (+16,7%)», — написали авторы исследования.

При этом выросли и средние зарплатные ожидания россиян.

За девять месяцев года наибольший рост отмечен у соискателей без опыта: 12,1%.

На 11,9% выросли зарплатные ожидания в резюме соискателей стажировок. Также в тройку по росту зарплатных ожиданий попали IT, маркетинг и финансы: + 9,3%.

В ходе исследования проанализировали более 300 тысяч вакансий и свыше 800 тысяч резюме, опубликованных за 9 месяцев 2025 года.

