📜 Продавец может заменить бумажный чек электронным только с разрешения покупателя

Налоговики считают, что у клиента нельзя спрашивать, нужен ли ему чек. Вместо этого стоит уточнить, не хочет ли покупатель получить документ о покупке в электронном виде.

Продавцы обязаны применять контрольно-кассовую технику и выдавать покупателям чек. Кассовые документы могут быть как в бумажном виде, так и электронном.

Если покупатель согласен получить электронный чек, ему нужно предоставить продавцу номер своего телефона или адрес электронной почты, на который придет документ о покупке товара. Однако если подобные данные клиент не захотел предоставлять, продавец все равно обязан выдать бумажный чек.

«Кассовый чек на бумажном носителе выдается даже в том случае, если покупатель откажется от его получения, и может быть утилизирован продавцом только при условии, если покупателем он добровольно не был принят», — сказано на сайте ФНС.

Поэтому налоговики считают, что вопрос о том, нужен ли клиенту чек, некорректный. Если не выдать чек, продавец рискует попасть под административную ответственность.