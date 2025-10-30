Росстат: доля убыточных организаций в 2025 году составила 30%

Сегмент убыточных компаний вырос на 2,2% год к году.

За период с января по август 2025 года доля убыточных организаций в России составила 30%. Годом ранее показатель составлял 27,8%.

При этом доля прибыльных организаций составила 70% при 72,2% годом ранее, говорится в данных Росстата.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) за этот же период составил 17 607,5 млрд рублей. Это на 91,7% меньше показателя января-августа 2024 года. В этот результат не включены данные по субъектам МСП, банкам, государственным и муниципальным учреждениям, некредитным финансовым организациям.

Также указано, что 43,6 тыс. организаций получили в январе-августе 2025 года прибыль в размере 23 440,7 млрд рублей, что на 1% ниже значения за аналогичный период 2024 года.

У 18,7 тыс. компаний зафиксирован убыток на сумму 5 833,2 млрд рублей: на 30,2% выше значения 2024 года.

Недавно мы писали, что Набиуллина выступила против льготных кредитов убыточным компаниям.