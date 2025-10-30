ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
Набиуллина выступила против льготных кредитов убыточным компаниям

Поддерживать льготными кредитами нужно предприятия, где быстрее растет производительность труда. Так считает глава Банка России.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что кредитование по льготным ставкам убыточных компаний — это путь в никуда. Из-за этого российская экономика теряет свою эффективность, а предприятия по-прежнему остаются низкорентабельными.

«Кредитование по низкой ставке низкорентабельных и даже убыточных компаний - путь в никуда», — сказала Эльвира Набиуллина.

Также она добавила, что ограниченные ресурсы и поддержку должен получать именно тот бизнес, у которого быстрее растет производительность труда.

Центробанк в октябре 2025 года снизил прогноз по росту ВВП по итогам года до 0,5-1%.

Савчич Дмитрий
