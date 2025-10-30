ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Налоговый контроль и налоговое консультирование →
Налоговая отчетность

ФНС: что делать, если заявление о ввозе товара и уплате косвенного налога не отправляется через ЛК

Заявление можно отправить на бумаге в налоговую по месту учета.

В чат ФНС обратились с проблемой – не отправляется через личный кабинет ИП заявление о ввозе товара и уплате косвенного налога, созданное через программу «Налогоплательщик-ЮЛ». 

Можно ли сдать заявление в бумажном виде в ФНС для проставления отметки в заявлении, спросил налогоплательщик.

Да, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов можно представить на бумаге в налоговую по месту учета, ответили налоговики.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Обязательна ли маркировка основных средств в 2025: Требования законодательства

В 2025 году бизнес все чаще задается вопросом: будет ли обязательной маркировка основных средств? Мы разобрались, что говорят законы, где действительно появилось обязательство, а где речь идет лишь о внутреннем учете.

Обязательна ли маркировка основных средств в 2025: Требования законодательства

Начать дискуссию

Главная Тарифы