ФНС: что делать, если заявление о ввозе товара и уплате косвенного налога не отправляется через ЛК

В чат ФНС обратились с проблемой – не отправляется через личный кабинет ИП заявление о ввозе товара и уплате косвенного налога, созданное через программу «Налогоплательщик-ЮЛ».

Можно ли сдать заявление в бумажном виде в ФНС для проставления отметки в заявлении, спросил налогоплательщик.

Да, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов можно представить на бумаге в налоговую по месту учета, ответили налоговики.