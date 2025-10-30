❔ Можно ли вместо двух сокращенных на 1 час рабочих дней сократить один, но на 2 часа
На сайте Онлайнинспекции.рф разобрали ситуацию: в компании, согласно трудовому договору, рабочий день в пятницу сокращен на 1 час. Но перед рабочим днем в субботу 1 ноября 2025 работодатель выпустил приказ, согласно которому пятница, 31 октября, будет полным рабочим днем, зато в субботу рабочий день будет сокращен на 2 часа.
Правомерно ли поступает работодатель, спросил пользователь.
«Если сокращение рабочего дня в пятницу на 1 час предусмотрено трудовым договором, то работодатель не вправе изменять это приказом по организации», — ответил Ростуд.
Этот приказ противоречит трудовому договору.
А согласно ст. 72 ТК, изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по письменному соглашению сторон договора.
Об особенностях разных режимов рабочего времени, работе в выходные или праздничные дни рассказываем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи». Вы научитесь работать с несовершеннолетними, предоставлять отгулы, начислять премии и оформлять согласия на обработку персданных с 1 сентября 2025 года.
Цена курса со скидкой 73%: 8 900 рублей вместо
33 000 рублей. Осталось 2 места по этой цене.
Старт 1 ноября.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Комментарии2
Интересно, Ростуд опять сам вопрос придумал?)) Сомневаюсь, что кто-то был настолько против сокращения рабочего дня на 2 часа, что аж нажаловался)