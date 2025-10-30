❔ Можно ли вместо двух сокращенных на 1 час рабочих дней сократить один, но на 2 часа

Если сокращение рабочего дня предусмотрено трудовым договором – это нельзя изменить приказом руководителя.

На сайте Онлайнинспекции.рф разобрали ситуацию: в компании, согласно трудовому договору, рабочий день в пятницу сокращен на 1 час. Но перед рабочим днем в субботу 1 ноября 2025 работодатель выпустил приказ, согласно которому пятница, 31 октября, будет полным рабочим днем, зато в субботу рабочий день будет сокращен на 2 часа.

Правомерно ли поступает работодатель, спросил пользователь.

«Если сокращение рабочего дня в пятницу на 1 час предусмотрено трудовым договором, то работодатель не вправе изменять это приказом по организации», — ответил Ростуд.

Этот приказ противоречит трудовому договору.

А согласно ст. 72 ТК, изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по письменному соглашению сторон договора.

