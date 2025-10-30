Кабмин: в централизованных закупках появится больше ведомств и министерств

С 2026 года первая группа госорганов начнет участвовать в централизованных госзакупках. Сейчас Правительство определилось со второй группой участников.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 29 октября 2025 года № 1680, по которому больше министерств и ведомств смогут участвовать в централизованных закупках.

В эту список включили: Минприроды, Минспорт, Минэнерго, Минздрав, Минпросвещения, Минкультуры, Рособрнадзор, Роструд, Роснедра и Росмолодежь. Они станут участниками централизованных закупок в 2027 году.

«Решение позволит избавить государственные органы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость приобретаемых товаров, работ и услуг за счет большого объема закупок», — сказано на сайте кабмина.

В 2024 году появилась первая группа госорганов, которые начнут централизованно делать закупки в 2026 году. В перечне: Росимущество, Рослесхоз, Росрыболовство, Минсельхоз, Минвостокразвития, Россельхознадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росгидромет и Росводресурсы.

Также к 1 декабря 2026 года будет сформирована третья группа. В нее войдут все остальные ведомства. Они смогут делать централизованные закупки с 2028 года.