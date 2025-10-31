Можно ли при досрочном применении ФСБУ 9/2025 не признавать доходы по мере готовности продукции

По ФСБУ 9/2025 в отдельных случаях нужно определять доходы по мере готовности и признавать в учете актив «Не предъявленная к оплате начисленная выручка».

ФСБУ 9/2025 обязательно применяется начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2027 год, но можно принять решение о применении стандарта раньше этого срока.

Обязывает ли ФСБУ 9/2025 признавать выручку по мере готовности продукции, или это право организации, разъяснила эксперт Татьяна Кошкина.

Согласно стандарту, если исходя из условий договора передать продукцию контрагенту нужно в течение периода, превышающего один отчетный период, и может быть определена степень готовности, организация обязана признавать выручку не в момент передачи контроля над продукцией контрагенту, а по мере такой передачи (п. 18 и п. 19 ФСБУ 9/2025).

Способы определения степени готовности предусмотрены п. 20 ФСБУ 9/2025. Степень готовности определяется на каждую отчетную дату (п. 22 стандарта).

При признании выручки по мере передачи контроля выручка признается независимо от того, предъявляется ли контрагенту в отчетном периоде к оплате продукция, в отношении которой признается эта выручка. При этом в бухучете признается актив – не предъявленная к оплате начисленная выручка (п. 24).

При передаче продукции контрагенту в течение периода, превышающего один отчетный период, величина выручки по договору определяется исходя из цены договора в сумме, рассчитанной с учетом степени готовности на отчетную дату (п. 33).

Но в ФСБУ 9/2025 также указано: «Если исходя из условий договора в случаях, указанных в настоящем пункте, период исполнения обязанности передать продукцию контрагенту не превышает 12 месяцев, экономический субъект может считать, что такая обязанность подлежит исполнению в момент передачи контроля над продукцией контрагенту».

В информационном сообщении от 11.09.2025 № ИС-учет-59 Минфин разъяснил, что ФСБУ 9/2025 устанавливает процедуру определения момента признания выручки в бухучете.

Процедура состоит из трех этапов:

Этап Что нужно сделать Разъяснение 1 Определить, исполняется обязанность передать продукцию контрагенту единовременно или в течение периода. В первом случае признают выручку в момент передачи контроля над продукцией контрагенту. Во втором – по мере передачи такого контроля контрагенту. Когда передача контроля над продукцией контрагенту происходит в течение периода: контрагент одновременно получает и потребляет экономические выгоды от продукции, например, клининговые услуги, регулярно оказываемые в течение времени;

в ходе исполнения организацией обязанности передать продукцию контрагенту создается или улучшается актив, например, поэтапное выполнение работ по созданию нового объекта капстроительства;

организация производит продукцию, для целей, отличных от исполнения обязанности передать ее контрагенту, например, производство конструктивно сложной продукции специального назначения по проекту контрагента. 2 Установив, что обязанность передать продукцию контрагенту будет исполняться в течение периода, оценивают, превышает ли этот период 12 месяцев Если не превышает, можно признавать выручку по договору в момент передачи контроля над продукцией контрагенту. Если превышает, см. этап 3. 3 Если передавать продукцию контрагенту нужно по мере передачи контроля над продукцией контрагенту, устанавливают, можно ли определить степень исполнения обязанности (степень готовности). Если степень готовности может быть определена – выручка признается в бухучете способом «по мере готовности». Если нет – выручку признают в момент передачи контроля над продукцией контрагенту.

Таким образом, в соответствии с ФСБУ 9/2025 по длительным договорам в определенных случаях организация обязана определять доходы по мере готовности и признавать в учете актив «Не предъявленная к оплате начисленная выручка», для отражения которого сейчас используется счет 46.

