ЦОК КПП Кадровик 30.10 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Налоговый контроль и налоговое консультирование →

Суды: продажа имущества, используемого ИП, облагается по УСН, а не по НДФЛ

Суды часто приходят к выводу, что доходы от продажи имущества, используемого ИП в предпринимательской деятельности, облагаются в рамках УСН

Вот к примеру позиция из постановления арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15 мая 2024 года № Ф04-606/24 по делу № А03-1909/2023.

В этом деле индивидуальный предприниматель продала 11 квартир за год и задекларировала доход как физическое лицо - она подала налоговую декларацию по НДФЛ. Налоговая переквалифицировала операции как предпринимательскую деятельность и доначислила налог по УСН.

Суды всех инстанций поддержали налоговый орган. Они указали:

  • Множественная и систематическая продажа недвижимости - это признак предпринимательской деятельности.

  • По УСН с объектом "доходы" налог рассчитывается со всей выручки, даже если прибыль отсутствует.

  • Подача налоговой декларации по НДФЛ не освобождает от обязанности уплатить налог по УСН.

Причина, по которой предприниматель выбрала такую схему, очевидна: при продаже по цене покупки по НДФЛ налоговая база может быть нулевой, а по УСН пришлось бы заплатить 6 процентов со всей суммы.

В большинстве дел суды приходят к выводу, что доходы от продажи имущества, используемого ИП в предпринимательской деятельности, облагаются в рамках УСН.

Если спорные объекты недвижимости по своему хозяйственному назначению не применяются для удовлетворения личных или семейных потребностей, а предназначены для ведения предпринимательской деятельности, то есть для извлечения прибыли, то доходы от их продажи подлежат налогообложению в рамках УСН.

Дата публикации: 31.10.2025, 00:31

Юлия Вячеславовна Безрутченко
Управление финансами

Ищем деньги в собственном бизнесе

Представьте, что в вашем бизнесе есть скрытый резервный фонд. Он не требует брать кредиты, не размывает доли собственников и сразу доступен. Этот фонд — ваш оборотный капитал. Проблема в том, что деньги из него часто «заморожены»: они лежат мертвым грузом на складе или работают на ваших клиентов, а не на вас.

Начать дискуссию

Главная Тарифы