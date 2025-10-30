Суды: продажа имущества, используемого ИП, облагается по УСН, а не по НДФЛ

Суды часто приходят к выводу, что доходы от продажи имущества, используемого ИП в предпринимательской деятельности, облагаются в рамках УСН

Вот к примеру позиция из постановления арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15 мая 2024 года № Ф04-606/24 по делу № А03-1909/2023.

В этом деле индивидуальный предприниматель продала 11 квартир за год и задекларировала доход как физическое лицо - она подала налоговую декларацию по НДФЛ. Налоговая переквалифицировала операции как предпринимательскую деятельность и доначислила налог по УСН.

Суды всех инстанций поддержали налоговый орган. Они указали:

Множественная и систематическая продажа недвижимости - это признак предпринимательской деятельности.

По УСН с объектом "доходы" налог рассчитывается со всей выручки, даже если прибыль отсутствует.

Подача налоговой декларации по НДФЛ не освобождает от обязанности уплатить налог по УСН.

Причина, по которой предприниматель выбрала такую схему, очевидна: при продаже по цене покупки по НДФЛ налоговая база может быть нулевой, а по УСН пришлось бы заплатить 6 процентов со всей суммы.

В большинстве дел суды приходят к выводу, что доходы от продажи имущества, используемого ИП в предпринимательской деятельности, облагаются в рамках УСН.

Если спорные объекты недвижимости по своему хозяйственному назначению не применяются для удовлетворения личных или семейных потребностей, а предназначены для ведения предпринимательской деятельности, то есть для извлечения прибыли, то доходы от их продажи подлежат налогообложению в рамках УСН.