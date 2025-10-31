🎯 Новый тренажёр: «Проводки по капитальным вложениям» на Клерке!

Если слово «капвложения» больше не вызывает дрожи в коленях — пора проверить, не стали ли вы бухгалтером-джедаем.

На Клерке появился свежий интерактивный тренажёр — «Проводки по капитальным вложениям».

Он создан по материалам курса «Бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С» и поможет закрепить знания на практике.

📋 Что вас ждёт:

— реальные бухгалтерские операции с приобретением и вводом основных средств;

— интерактивные таблицы, где нужно вписать проводки и суммы;

— мгновенная проверка ответов — система подсветит ошибки, но не покажет правильные значения (чтобы не халтурили 😉);

— неограниченное количество попыток, пока не добьётесь идеального результата.

💡 Как это работает:

Вписываете ответы → нажимаете «Проверить» → исправляете ошибки → снова проверяете.

Повторяйте до победы — и почувствуете, как проводки становятся родными.

🏆 Соревнуйтесь с другими бухгалтерами!

Все результаты попадают в Таблицу лидеров.

Здесь видно, кто быстрее и точнее всех справился с заданиями.

И да — на Клерке уже есть свой чемпион: Жанна Ворожцова! Попробуйте выбить чемпиона с пьедестала!

🕹️ Попробуйте прямо сейчас:

👉 Проводки по капитальным вложениям