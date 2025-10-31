🎯 Новый тренажёр: «Проводки по капитальным вложениям» на Клерке!
На Клерке появился свежий интерактивный тренажёр — «Проводки по капитальным вложениям».
Он создан по материалам курса «Бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С» и поможет закрепить знания на практике.
📋 Что вас ждёт:
— реальные бухгалтерские операции с приобретением и вводом основных средств;
— интерактивные таблицы, где нужно вписать проводки и суммы;
— мгновенная проверка ответов — система подсветит ошибки, но не покажет правильные значения (чтобы не халтурили 😉);
— неограниченное количество попыток, пока не добьётесь идеального результата.
💡 Как это работает:
Вписываете ответы → нажимаете «Проверить» → исправляете ошибки → снова проверяете.
Повторяйте до победы — и почувствуете, как проводки становятся родными.
🏆 Соревнуйтесь с другими бухгалтерами!
Все результаты попадают в Таблицу лидеров.
Здесь видно, кто быстрее и точнее всех справился с заданиями.
И да — на Клерке уже есть свой чемпион: Жанна Ворожцова! Попробуйте выбить чемпиона с пьедестала!
🕹️ Попробуйте прямо сейчас:
👉 Проводки по капитальным вложениям
