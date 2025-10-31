ФТС: подход к проверке уплаты утильсбора за машины из Казахстана не менялся
ФТС опровергла сообщения СМИ о том, что контроль уплаты утильсбора при ввозе машин с территории Казахстана стал строже.
Но число выявленных нарушений в ходе проверок увеличилось, сообщает ведомство.
Чаще всего применяют неправильную формулу расчета утилизационного сбора.
«С 1 апреля 2024 г. в отдельных случаях утилизационный сбор подлежит исчислению по формуле:
УС = УСед + Ктп + Кндс + Ка
, где:
УСед – стандартный утилизационный сбор, подлежащий уплате;
Ктп, Кндс, Ка, – корректировочные коэффициенты, рассчитанные как разница между суммой таможенных пошлин, налогов, которые фактически уплачены по декларации на товары в странах ЕАЭС и суммой пошлин, налогов, которые были бы уплачены по декларации на товары в РФ», — пояснила ФТС.
Служба напомнила, что при планировании покупки автомобиля, представлении документов и расчете утилизационного сбора нужно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Начать дискуссию