ФТС: подход к проверке уплаты утильсбора за машины из Казахстана не менялся

Контроль за уплатой утилизационного сбора в 2025 году не стал строже, но чаще применяют неправильную формулу расчета.

ФТС опровергла сообщения СМИ о том, что контроль уплаты утильсбора при ввозе машин с территории Казахстана стал строже.

Но число выявленных нарушений в ходе проверок увеличилось, сообщает ведомство.

Чаще всего применяют неправильную формулу расчета утилизационного сбора.

«С 1 апреля 2024 г. в отдельных случаях утилизационный сбор подлежит исчислению по формуле: УС = УСед + Ктп + Кндс + Ка , где: УСед – стандартный утилизационный сбор, подлежащий уплате;

Ктп, Кндс, Ка, – корректировочные коэффициенты, рассчитанные как разница между суммой таможенных пошлин, налогов, которые фактически уплачены по декларации на товары в странах ЕАЭС и суммой пошлин, налогов, которые были бы уплачены по декларации на товары в РФ», — пояснила ФТС.

Служба напомнила, что при планировании покупки автомобиля, представлении документов и расчете утилизационного сбора нужно проявлять должную осмотрительность и осторожность.