😱 Банки без предупреждения стали менять ставки и размер ежемесячного платежа
Клиенты банков жалуются, что финорганизации без предупреждения начали корректировать ставки по уже оформленным кредитам, сроки и размер платежа. Из-за этого растет переплата.
Чаще всего условия меняются после отключения платных пакетов, которые давали заемщикам преференции. В этой ситуации банки имеют право изменить условия кредитования, но проблема в том, что людей об этом полноценно не информируют, пишут «Известия».
«Клиенты банков все чаще сталкиваются с ситуациями, когда условия по кредитам изменяются в одностороннем порядке: удлиняются сроки платежей, растут ставки или ежемесячные выплаты. Такие случаи не единичны», — сказал специалист по банковским спорам, управляющий партнер ЮК «Провъ» Александр Киселев.
Примеры:
Банк
Ситуация
Хоум Банк
После присоединения к Совкомбанку отменил все льготные условия по кредиту, из-за чего срок погашения растянулся с трех до пяти лет. О новых условиях клиент узнал только при внесении очередного платежа.
Почта Банк
Пересчитал график платежей из-за того, что клиент не выполнил условия по услуге «Низкая ставка». Банк вернул комиссию за услугу, но прежние сроки уплаты не восстановил.
МТС Банк
После отключения акции «Плати меньше» у клиентов выросли суммы платежа по кредитам. Сначала услуга была бесплатной, а потом нужно было платить, иначе ее автоматически отключали. Банк признал проблему с недостаточным информированием клиентов и после исправил ошибку.
Важно, что банк может менять условия, если это указано в договоре, поэтому формально кредиторы ничего не нарушают. Однако клиента нужно информировать, чтобы он знал о возможных изменениях, предусмотренных договором. Если банк отказывается вернуть прежние условия, можно подать претензию. При отказе есть возможность обратиться в Роспотребнадзор, Центробанк или суд.
