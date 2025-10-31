😱 Банки без предупреждения стали менять ставки и размер ежемесячного платежа

Если в кредитном договоре указано, что банк может менять его условия, то формально кредитор ничего не нарушает. Однако клиентов нужно информировать об изменениях. Если этого не произошло, можно подать претензию.

Клиенты банков жалуются, что финорганизации без предупреждения начали корректировать ставки по уже оформленным кредитам, сроки и размер платежа. Из-за этого растет переплата.

Чаще всего условия меняются после отключения платных пакетов, которые давали заемщикам преференции. В этой ситуации банки имеют право изменить условия кредитования, но проблема в том, что людей об этом полноценно не информируют, пишут «Известия».

«Клиенты банков все чаще сталкиваются с ситуациями, когда условия по кредитам изменяются в одностороннем порядке: удлиняются сроки платежей, растут ставки или ежемесячные выплаты. Такие случаи не единичны», — сказал специалист по банковским спорам, управляющий партнер ЮК «Провъ» Александр Киселев.

Примеры:

Банк Ситуация Хоум Банк После присоединения к Совкомбанку отменил все льготные условия по кредиту, из-за чего срок погашения растянулся с трех до пяти лет. О новых условиях клиент узнал только при внесении очередного платежа. Почта Банк Пересчитал график платежей из-за того, что клиент не выполнил условия по услуге «Низкая ставка». Банк вернул комиссию за услугу, но прежние сроки уплаты не восстановил. МТС Банк После отключения акции «Плати меньше» у клиентов выросли суммы платежа по кредитам. Сначала услуга была бесплатной, а потом нужно было платить, иначе ее автоматически отключали. Банк признал проблему с недостаточным информированием клиентов и после исправил ошибку.

Важно, что банк может менять условия, если это указано в договоре, поэтому формально кредиторы ничего не нарушают. Однако клиента нужно информировать, чтобы он знал о возможных изменениях, предусмотренных договором. Если банк отказывается вернуть прежние условия, можно подать претензию. При отказе есть возможность обратиться в Роспотребнадзор, Центробанк или суд.