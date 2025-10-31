🤰 Депутаты предложили увеличить пособие по беременности и родам. Но не для всех

Жительницам сел пособие по БиР могут повысить на 50%.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предлагают увеличить на 50% пособие по беременности и родам для жительниц сел. Обращение направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Условием получения такого пособия будет официальное трудоустройство и проживание в селе не менее трех лет.

Один из авторов инициативы депутат Сергей Миронов добавил, что также предлагается ввести компенсацию транспортных расходов на проезд к врачам в рамках ОМС.

Принятие законопроекта снизит финансовые, медицинские барьеры для рождения детей и укрепит демографический потенциал сельских территорий, считает он.

Жительницы сел сталкиваются с серьезными трудностями, добавила депутат Яна Лантратова

«Низкие доходы – почти в два раза ниже, чем в крупных городах — тяжелый физический труд, нехватка врачей и отсутствие транспорта до ближайших медучреждений. Многие вынуждены ездить за консультациями за сотни километров — за свой счет и в ущерб здоровью», — пояснила она.

Повышение пособия станет инструментом для укрепления семьи, защиты материнства и стимулирования рождаемости, уверена Лантратова.