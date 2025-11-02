ФНС: положительное сальдо ЕНС автоматически идет в счет уплаты имущественных налогов

УФНС разъяснило механизм работы ЕНС при зачете положительного сальдо в счет уплаты имущественных налогов.

Единый налоговый счет — это специальный счет, на котором отражается остаток денежных средств налогоплательщика. Эти средства можно использовать для уплаты текущих и будущих налогов.

При наличии положительного остатка на ЕНС система сама зачтет эти деньги в счет уплаты имущественных налогов. УФНС подчеркивает, что для этого не нужны дополнительные действия со стороны налогоплательщика — средства распределяются автоматически до наступления срока уплаты.

Пример

У налогоплательщика есть положительный остаток на ЕНС в размере 1 000 рублей. Эти деньги будут зачтены на уплату имущественных налогов за 2024 год. Начисления физлицу по имущественным налогам составили 3 000 рублей.

С учетом положительного сальдо уплатить ему нужно будет только 2 000 рублей (3000 руб. начислений – 1000 руб. переплаты).

При этом если у него есть другие налоговые обязательства с более ранним сроком уплаты (например, начисления по налогу на профессиональный доход), средства будут направлены на их погашение в первую очередь.