Налог на имущество физических лиц

По налогу на имущество за 2024 год можно применить вычет

Налоговый вычет по налогу на имущество физических лиц позволяет уменьшить налоговую базу, то есть кадастровую стоимость объекта недвижимости.

Полная кадастровая стоимость в зависимости от вида объекта жилой недвижимости уменьшается на стоимость определенного количества квадратных метров площади объекта:

  • по жилому дому — на 50 кв. м;

  • по квартире, части жилого дома — 20 кв. м;

  • по комнате, части квартиры — 10 кв. м.

Если в собственности несколько объектов налогообложения (жилых помещений) одного вида, можно применить соответствующий вычет к каждому из них, предупреждают налоговики.

По домам, в том числе многоквартирным, наемным, садовым домам и жилым строениям также применяется вычет в размере 50 кв. м.

В отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом, кадастровая стоимость уменьшается на 1 млн рублей.

Налоговый вычет применяется ко всей кадастровой стоимости объекта недвижимости независимо от количества собственников.

При исчислении налоговым органом налога на имущество вычет применяется автоматически, и каких-либо заявлений от налогоплательщика не нужно.

Если есть 3 и более несовершеннолетних детей, налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость:

  • 5 кв. м — общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты;

  • 7 кв. м — общей площади жилого дома, его части.

Причем в расчете на каждого ребенка.

Данный вычет дают в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном оформлению льготы по налогу на имущество. В том числе на основании имеющихся у налоговых органов сведений в случае непредставления в ИФНС соответствующего заявления или уведомления.

Если при применении вычетов налоговая база становится отрицательной, для расчета налога она принимается равной нулю. То есть уплачивать налог не нужно.

