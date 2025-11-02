По налогу на имущество за 2024 год можно применить вычет

Налоговый вычет по налогу на имущество физических лиц позволяет уменьшить налоговую базу, то есть кадастровую стоимость объекта недвижимости.

Полная кадастровая стоимость в зависимости от вида объекта жилой недвижимости уменьшается на стоимость определенного количества квадратных метров площади объекта:

по жилому дому — на 50 кв. м;

по квартире, части жилого дома — 20 кв. м;

по комнате, части квартиры — 10 кв. м.

Если в собственности несколько объектов налогообложения (жилых помещений) одного вида, можно применить соответствующий вычет к каждому из них, предупреждают налоговики.

По домам, в том числе многоквартирным, наемным, садовым домам и жилым строениям также применяется вычет в размере 50 кв. м.

В отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом, кадастровая стоимость уменьшается на 1 млн рублей.

Налоговый вычет применяется ко всей кадастровой стоимости объекта недвижимости независимо от количества собственников.

При исчислении налоговым органом налога на имущество вычет применяется автоматически, и каких-либо заявлений от налогоплательщика не нужно.

Если есть 3 и более несовершеннолетних детей, налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость:

5 кв. м — общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты;

7 кв. м — общей площади жилого дома, его части.

Причем в расчете на каждого ребенка.

Данный вычет дают в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном оформлению льготы по налогу на имущество. В том числе на основании имеющихся у налоговых органов сведений в случае непредставления в ИФНС соответствующего заявления или уведомления.

Если при применении вычетов налоговая база становится отрицательной, для расчета налога она принимается равной нулю. То есть уплачивать налог не нужно.