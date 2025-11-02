До и после возраста 14 лет порядок получения ИНН разный

УФНС напомнило правила получения ИНН на детей в 2025 году.

Несовершеннолетние с 14 лет могут получить свой ИНН самостоятельно при наличии паспорта. Для оформления ИНН на детей, не достигших 14 лет и не получивших паспорт, действует особый порядок.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — это персональный номер физического или юридического лица в налоговых органах РФ. ФНС присваивает ИНН всем, в том числе детям с момента их рождения, на основании информации от органов ЗАГС.

ИНН присваивается независимо от наличия обязанности по уплате налогов, разъясняет УФНС.

Детям до 14 лет оформить свидетельство может один из родителей или опекун. Для этого нужны:

документ, подтверждающий полномочия представителя — для опекуна или попечителя;

паспорт родителя (законного представителя);

свидетельство о рождении ребенка;

документ о гражданстве ребенка (если в качестве такого документа подан паспорт родителя, ребенок должен быть вписан в него);

документ о регистрации ребенка по месту жительства.

Дети с 14 лет могут оформить свидетельство сами. Для этого нужен паспорт ребенка с отметкой о регистрации по месту жительства.

Также можно получить свидетельство о постановке на налоговый учет ребенка в электронной форме через сервис ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажная копия.

Для регистрации ребенка в ЛК следует обратиться в любой налоговый орган или МФЦ с документом, удостоверяющем личность официального представителя, и свидетельством о рождении ребенка.

Недавно мы сообщали, что с 1 января 2026 года свидетельство ИНН упраздняется. Подтверждать постановку на учет будет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Но выданные ранее свидетельства менять не нужно, они сохранят силу.