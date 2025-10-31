Нужно ли проводить СОУТ на рабочих местах, если уже прошло пять лет

Если в течение действия декларации соответствия условий труда не было происшествий — декларация считается продленной бессрочно.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили – нужно ли проводить СОУТ на рабочих местах, если они были внесены в декларацию в октябре 2020 года.

«Если в течение действия декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда по рабочим местам, имеющимся у работодателя, не возникли ситуации, указанные в ч. 5 ст. 11 закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ “О специальной оценке условий труда”, то по истечении 5 лет срок действия декларации считается продленным на бессрочный срок», — ответил Роструд.

Проводить СОУТ в таком случае и уведомлять Роструд не нужно.

Согласно ч. 5 ст. 11 закона № 426-ФЗ, если в период действия декларации с работником произошел несчастный случай на производстве (кроме вины третьих лиц) или из-за вредных условий труда у него выявили профзаболевание, либо на рабочем месте нашли нарушения при проверке – то для такого места прекращается действие данной декларации и проводится внеплановая спецоценка условий труда.