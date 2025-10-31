Ростехнадзор будет устанавливать виды работ, куда не допустят работников частных агентств

30 октября 2025 года в Госдуму внесли правительственный законопроект, которым предлагается закрепить в ТК РФ полномочие Ростехнадзора по утверждению перечней работ.

Сейчас в п. 1 ч. 3 ст. 341.2 ТК установлено, что частные агентства занятости не могут направлять работников на производственные объекты I и II классов опасности, а также на отдельные виды работ, установленные Правительством.

Эта формулировка не позволяет утвердить перечни работ и использовать их в целях контрольно-надзорной деятельности в области промышленной безопасности, так как полномочие Ростехнадзора напрямую не закреплено в ТК, говорится в пояснительной записке.

Поэтому предлагается напрямую закрепить в ТК полномочие Ростехнадзора устанавливать виды работ, на которые не допустят работников частных агентств.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.