ЦОК КПП ОБЩ 28.10 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ →
Страховые взносы

Страховые взносы за ИП можно оплатить с личного счета физлица

Распределение денег с ЕНП в счет уплаты страховых взносов пройдет автоматически.

ИП хочет оплатить страховые взносы с личного счета физлица. Какой КБК указывать в квитанции, и можно ли просто пополнить ЕНС в личном кабинете на нужную сумму, спросил налогоплательщик.

«Данный КБК входит в состав ЕНП. Распределение денежных средств с ЕНП в счет уплаты страховых взносов будет произведено автоматически в соответствии со ст. 45 НК», — ответили налоговики.

Пополнить ЕНС можно через сервис с автоматическим заполнением реквизитов «Уплата налогов и пошлин», указав ИНН плательщика и сумму платежа.

Автор

Юлия Вячеславовна Безрутченко
Бухгалтерская отчетность

Зачем предпринимателю читать бухгалтерские отчеты? Объясняю на примерах

У многих предпринимателей есть убеждение: «Бухгалтерская отчетность — это для налоговиков и статистики». Они делегируют эту тему главбуху и получают от него лишь краткий вердикт: «Прибыль есть» или «Убыток». Это в корне неверный и крайне рискованный подход. О том, что видно из отчетов, мы и поговорим.

5

Начать дискуссию

Главная Тарифы