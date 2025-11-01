Страховые взносы за ИП можно оплатить с личного счета физлица

ИП хочет оплатить страховые взносы с личного счета физлица. Какой КБК указывать в квитанции, и можно ли просто пополнить ЕНС в личном кабинете на нужную сумму, спросил налогоплательщик.

«Данный КБК входит в состав ЕНП. Распределение денежных средств с ЕНП в счет уплаты страховых взносов будет произведено автоматически в соответствии со ст. 45 НК», — ответили налоговики.

Пополнить ЕНС можно через сервис с автоматическим заполнением реквизитов «Уплата налогов и пошлин», указав ИНН плательщика и сумму платежа.