Блогер Шабутдинов получил за мошенничество 7 лет колонии и штраф 5 млн рублей
Пресненский суд Москвы приговорил бизнес-коуча и блогера Аяза Шабутдинова к 7 годам колонии. Его признали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также предпринимателю предстоит выплатить штраф на сумму 5 млн рублей.
«Путем частичного сложения наказания окончательно назначить Шабутдинову 7 лет колонии общего режима со штрафом в 5 млн рублей», — сказал судья.
Прокурор изначально запросил срок 8 лет и штраф 15 млн рублей. Адвокаты Шабутдинова считают такое наказание чрезмерным, ведь блогер признал вину и раскаялся.
По данным следователей, Шабутдинов создал преступную группу, которая продавала клиентам курсы, образовательные программы, вебинары и тренинги, обещая крупный доход от предпринимательской деятельности. В числе потерпевших 113 человек, которые заплатили за наставничество от 60 тыс. до 12 млн рублей. Общий ущерб — 57 млн.
А почему только Шабутдинов? А другие такие же инфоцыгане почему на свободе? Или откупились?