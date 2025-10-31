Блогер Шабутдинов получил за мошенничество 7 лет колонии и штраф 5 млн рублей

Суд приговорил бизнес-тренера Аяза Шабутдинова к лишению свободы на 7 лет. Он организовал преступную группу, которая продавала курсы и обещала людям крупный доход от своего бизнеса.

Пресненский суд Москвы приговорил бизнес-коуча и блогера Аяза Шабутдинова к 7 годам колонии. Его признали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Также предпринимателю предстоит выплатить штраф на сумму 5 млн рублей.

«Путем частичного сложения наказания окончательно назначить Шабутдинову 7 лет колонии общего режима со штрафом в 5 млн рублей», — сказал судья.

Прокурор изначально запросил срок 8 лет и штраф 15 млн рублей. Адвокаты Шабутдинова считают такое наказание чрезмерным, ведь блогер признал вину и раскаялся.

По данным следователей, Шабутдинов создал преступную группу, которая продавала клиентам курсы, образовательные программы, вебинары и тренинги, обещая крупный доход от предпринимательской деятельности. В числе потерпевших 113 человек, которые заплатили за наставничество от 60 тыс. до 12 млн рублей. Общий ущерб — 57 млн.