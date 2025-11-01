«Честный знак» запустил сервис оценки кредитных рисков для бизнеса

Надежность компаний будут оценивать по онлайн-движению маркированных товаров, а не по внутренним отчетам бизнеса.

Сервис оценки кредитных рисков для бизнеса по данных из системы маркировки прошел пилотное тестирование в течение года с ведущими банками страны.

Об этом рассказал замгендиректора ЦРПТ Сергей Холкин. Надежность компаний будет оцениваться по онлайн-движению маркированных товаров, а не по внутренним отчетам бизнеса, отметил он.

«Экосистема "Честного знака" выходит далеко за рамки борьбы с контрафактом. Сегодня это мощный инструмент финансовой аналитики. В ходе пилота банки смогли не только провести более точный скоринг компаний, но и практически в режиме реального времени мониторить состояние товарных остатков, которые часто выступают залоговым обеспечением», — пояснил Холкин.

Благодаря сервису снижаются риски для банков, и банковское финансирование для добросовестных участников рынка станет более доступным.

Кроме того, аналитическими отчетами на основе обезличенных данных «Честного знака» уже активно пользуются компании из табачной, пивоваренной отраслей, сферы безалкогольных напитков и другие участники рынка, добавил он.