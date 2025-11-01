Для налога на прибыль 0% в профильные доходы медицинской компании могут входить и внереализационные доходы

В состав доходов от медицинской деятельности включаются также внереализационные доходы, непосредственно связанные с такой деятельностью.

В письме от 11.07.2025 № 03-03-06/1/67592 Минфин разъяснил, как медицинским организациям учитывать доходы от медицинской деятельности в целях применения ставки 0% по налогу на прибыль

Медицинские компании могут применять налоговую ставку 0% при соблюдении условий п. 1 ст. 284.1 НК. Оно из них – получение не менее 90% доходов от медицинской деятельности и от выполнения научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок (подп. 2 п. 3 ст. 284.1 НК).

При этом для целей ст. 284.1 НК медицинской деятельностью признается деятельность, включенная в Перечень видов меддеятельности, утвержденный постановлением Правительства от 10.11.2011 № 917.

И это закрытый перечень.

Но, кроме этого, в состав доходов от медицинской деятельности включаются также внереализационные доходы, непосредственно связанные с такой деятельностью, добавило ведомство.

Обзор всех важных писем сентября — здесь.

Научим вести налоговый учет по налогу на прибыль и НДС на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Из 46 обучающих модулей вы узнаете, как вести учет, составлять отчетность, рассчитывать налоги, разберетесь с настройками и ведением учета в 1С:Бухгалтерии 8.3, научитесь работать с ЭДО и управленческим учетом, будете готовы к прохождению налоговых проверок.

Цена курса со скидкой 61%: 12 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 1 место по этой цене.

Старт сегодня, 1 ноября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.