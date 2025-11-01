В ноябре 2025 у нотариусов добавится новая обязанность

С 24 ноября 2025 года нотариусы будут обязаны предупреждать наследников о кредитах наследодателя, сообщала Федеральная нотариальная палата.

Закон от 23 ноября 2024 г. № 407-ФЗ вступит в силу через год после официального опубликования.

«По новым правилам, нотариус будет обязан не позднее трех рабочих дней со дня открытия наследственного дела направить запрос в ЦККИ о наличии кредитной истории у наследодателя. Если она имеется, нотариус наведет справки о действующих кредитах умершего, направив электронный запрос в соответствующее бюро кредитных историй», — пояснили нотариусы.

Эти сведения нотариус передаст наследникам, которые подали заявления о принятии наследства.

Цель закона — защитить потенциальных наследников и предупредить о кредитах, которые не закрыл при жизни наследодатель.

Сейчас наследник может попросить нотариуса направить запрос в ЦККИ. Сам он такую информацию получить не может. Банки также могут сами прислать нотариусу документ о непогашенной задолженности. Эту информацию нотариус передает наследникам.

Кроме того, при розыске наследственного имущества нотариусы отправляют в банки запросы о счетах и вкладах умершего. Они могут сообщить в своем ответе и о кредитах наследодателя.